Heemvrienden en museum verkopen zaterdag dubbels uit bib per kilo of aan één euro per stuk

Motena zoekt jobstuden­ten

Het Roeselaarse zorgbedrijf Motena is op zoek naar studenten die in de zomervakantie aan de slag willen. Voor de maanden juli, augustus en september kan WZC De Zilverberg nog ondersteuning gebruiken van studenten kinesitherapie en van studenten die zichzelf als animator/leefgroepbegeleider zien fungeren. Meer info en solliciteren kan via https://www.wzcdezilverberg.be/jobsstage. Daarnaast wordt er voor kinderopvang Kidz Jane in Rumbeke een zomerstudent gezocht die de werking wil ondersteunen tijdens de maand juli. Alle details over deze vacature zijn te vinden op https://kidz.motena.be/vacatures/student-kinderbegeleider-kidz-jane.