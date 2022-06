Grootouders van zieke Victor (13) organiseren benefietacties voor onderzoek naar syndroom van Wolfram: “Onze kleinzoon is getroffen door deze zeldzame ziekte”

Victor (13) woont in Noorwegen bij zijn ouders Eline Vanden Bussche en Lode Carnel, zijn zusjes Ella en Maryse. Toen hij 6 jaar oud was, stelden dokters bij de jongen het syndroom van Wolfram vast. “Het is een aandoening die op jonge leeftijd diabetisch veroorzaakt en het verslechteren van de oogzenuw”, vertelt Andre Carnel uit Geluveld, de grootvader van Victor. “Veel patiënten ontwikkelen op latere leeftijd ook gehoorverlies. Bovendien zijn de levensverwachtingen voor wolframpatiënten slechts 35 jaar. De ziekte is erg zeldzaam, in België zijn er 10 tot 15 gevallen bekend. De kans dat je de ziekte krijgt is 1 op 500.000. Op vandaag is er geen behandeling mogelijk.”

Prairietuin

Samen met een andere ouders van een patiëntje richtten Eline en Lode de Eye Hope Foundation op. “Ons doel is om onderzoek naar de ziekte te ondersteunen”, zeggen ze. Ook de grootouders van Victor helpen waar ze kunnen. Zo stellen ze op 25 en 26 juni hun tuin open voor het publiek. “Onze tuin is een zogenaamde prairietuin”, aldus Andre. “Het concept is afkomstig uit de Verenigde Staten en het enige dat hier groeit zijn bepaald planten. De oorzaak is de zeer onvruchtbare grond. We vragen 5 euro ingang ten voordele van de Eye Hope Foundation.”

Giften

Op zondag 3 juli is er in de tuin een barbecue. Ook daarvan gaat de opbrengst naar de Eye Hope Foundation. Aanschuiven kan op 2 tijdstippen: om 12 uur ’s middags en om 18 uur ’s avonds. Inschrijvingen geldig door storting op rekeningnummer BE34 0017 8386 8190 met vermelding van naam, aantal personen en uur van aankomst. Graag voor 26 juni. Bellen kan ook via 0472/49.25.75 of 0474/43.47.11. Volwassen betalen 28 euro en kinderen jonger dan 16 betalen 15 euro. Alles vindt plaats op adres Menenstraat 5 in Zonnebeke. Wie er niet kan bijzijn, kan ook steeds een gift doen op BE10 0000 0000 0404 met vermelding 016/0630/00037. “Victor en alle patiënten zullen u dankbaar zijn”, klinkt het nog. Meer info via www.eyehopefoundation.org.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.