Gezocht na brandstofdiefstal: verdachte witte bestelwagen met Franse nummerplaat

Geluwe Zondag Gaper­stocht vanuit nieuw GC Gilwe

De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert komende zondag in Geluwe de Gaperstocht. Er is keuze uit vijf afstande: 4, 8, 12, 18 en 24 kilometer. De grote wijziging is de start- en aankomstplaats. WSV Wervik kiest voor het gloednieuw gemeenschapscentrum Gilwe in de Wervikstraat. De startplaats was jarenlang in de gewezen jongensschool in de Beselarestraat.

17 januari