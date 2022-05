Gewezen veldwachter Julien Gunst (93) is overleden

Eerst hielp Julien mee met zijn vader die eierhandelaar was en werd dan veldwachter. Hij deed zijn job heel graag. In de beginjaren was Julien alleen. Toen was iedere gemeente verplicht om één veldwachter te hebben. Na de gemeentefusies in 1976 waren er vier veldwachters in Groot-Zonnebeke. Julien was voornamelijk aan te treffen in Geluveld en Zandvoorde.