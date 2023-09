Kleuter­school de Graankor­rel die in juni nog moest sluiten na scheuren in de muur, heropent met nieuwe container­klas­sen: “Van een nachtmer­rie naar een mooie droom”

De kleuterschool in de Grauwe Zusterstraat in Wervik die midden juni met onmiddellijke ingang werd gesloten, heeft de deuren op 1 september kunnen heropenen. Net op tijd want tot deze morgen waren er nog medewerkers in de weer om de nieuwe containerklassen helemaal klaar te maken. Directrice Nadine Mispelaere is in de wolken: “Ik ben mijn team zo dankbaar. Zij hebben het onmogelijke gerealiseerd.”