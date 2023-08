Marktrock sluit zomer af met gekende formule: “Een reeks toparties­ten en een vermaarde dj”

Voor de 36ste editie van Marktrock in Poperinge gaat de organisatie geen uitdaging uit de weg. “Opnieuw maken we er een erezaak van om het laatste weekend van augustus een gratis festivalweekend aan te bieden in het stadscentrum.”