Tram!3: met de fiets van Ploegs­teert naar Dranouter met muziek en theater

Na het succes van de eerste twee edities van Tram, in 2021 en 2022n wordt in Heuvelland het nieuwe cultureel seizoen feestelijk ingezet met het gratis fietsfestival Tram!3 en dat op zaterdag 9 september 2023. “Tram is een inspirerend project van culturele verbinding”, klinkt het.