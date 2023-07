Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zonnebeke vandaag

Provincia­le centen voor innoverend onderwijs­pro­ject van Inagro

De provincie West-Vlaanderen verdeelt 150.600 euro steun aan zes innovatieve onderwijsprojecten uit de provincie. Inagro vzw, het praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw in Beitem, mag rekenen op een provinciale subsidie van 25.000 euro voor het project ‘Met de klas de boer op - STEM op de boerderij’. Inagro ziet hoogtechnologische boerderijen als de perfecte plek om leerlingen van STEM-toepassingen te laten proeven. Dit met duurzaamheid als rode draad. Met het oog op hun middelbare schoolkeuze willen ze zoveel mogelijk kinderen hiermee in aanraking brengen. Inagro krijgt hierbij de hulp van de hogeschool Vives, die een lespakket ter voorbereiding en/of naverwerking van het boerderijbezoek ontwikkelde en van ‘STEM in WestVlaanderen’ die het aanbod helpt te promoten.