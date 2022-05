Gents architectenbureau aangesteld voor renovatie landhuis Villa Zonnedaele

Zonnebeke Na onkruid wieden met brander: garage en auto Etienne (81) uitgebrand in Zonnebeke

In Zonnebeke is donderdagmiddag de garage en 26 jaar oude Ford Fiesta van een 81-jarige man volledig uitgebrand. De houten garage vatte vuur nadat de tachtiger met een gasbrander onkruid had gewied. “Gelukkig kwam de wind van de andere kant. Anders was het vuur zeker op mijn woning overgeslagen”, aldus Etienne.

14 april