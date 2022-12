Gemeenteraad neemt na acht jaar afscheid van burgemeester Dirk Sioen: “U was de volkse burgemeester die overal aanwezig was en zwaaide naar iedereen”

MENEN Francis Feys is beste kaarter van de Kerpel

De kaartersclub De Kerpel heeft afgelopen zondag de jaarwinnaars gehuldigd. De hoofdprijs was voor Francis Feys (centraal op de foto) die in 37 gewonnen spellen 3441 punten verzamelde. Het zilver ging naar Patrick Vanlaere die 3234 punten pakte in 31 gewonnen spelletjes. Patje Reynaert eindigde op de derde plaats met 2901 punten in 31 winstpartijen. De drie kregen een geldprijs uit handen van de kerstman die ook cadeautjes mee had voor de klanten van café De Kerpel.

19 december