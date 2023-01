Geen van de Grote Drie op de Kasteelcross zaterdag, daags nadien veertig kinderen op initiatie cyclocross

Geluwe Zondag Gaper­stocht vanuit nieuw GC Gilwe

De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert komende zondag in Geluwe de Gaperstocht. Er is keuze uit vijf afstanden van 4, 8, 12, 18 en 24 kilometer. De grote wijziging is de start- en aankomstplaats. WSV Wervik kiest voor het gloednieuw gemeenschapscentrum Gilwe in de Wervikstraat. De startplaats was jarenlang in de gewezen jongensschool in de Beselarestraat.

