Geen 80 maar wel 52 obussen gevonden in dumpplaats

Huis van het Kind helpt je faalangst bij je (klein)kind aan te pakken

Het Huis van het Kind Roeselare organiseert een Infoavond over faalangst. Dit specifiek voor (groot)ouders die hun kind/tiener vaak ‘ik kan het niet’ horen zeggen. Tijdens deze leerrijke avond ontdek je wat faalangst is en welke impact faalangst op het leven van een kind of tiener heeft. Ook worden er enkele mythes rond faalangst uit de wereld geholpen en krijg je er tien gouden tips waarmee je concreet aan de slag kan. De infoavond vindt plaats op dinsdag 13 juni om 19.30 tot 21.30 uur in het Verzonken kasteel in ARhus op De Munt. Je kan ook digitaal volgen. De avond wordt begeleid door Vanessa Lauwers, kind- en jongerencoach, ervaringsdeskundige en auteur. Deelnemen is gratis, inschrijven doe je via https://huisvanhetkindroeselare.be/ik-kan-het-niet.