Gecrashte auto in diepe gracht langs A19: van inzittende(n) geen spoor

Het was een attente automobilist die iets over 8.30 uur op de 19 in de richting van Ieper reed en daar op het grondgebied van Beselare een auto in de gracht zag liggen. Slipsporen op de pechstrook en in de groene berm naast de snelweg wezen op een ongeval. Een medisch team repte zich naar de A19, net als enkele brandweermannen. In en rond de Volkswagen Polo werd echter niemand aangetroffen. Vermoed wordt, dat het ongeval al enige tijd was gebeurd voor het werd opgemerkt. De gecrashte auto behoort toe aan iemand uit Menen. Het is niet duidelijk of de eigenaar nadien werd aangetroffen.