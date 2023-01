Fractieleider N-VA haalt heel zwaar uit naar nieuwe burgemeester en citeert meermaals uit interview in onze krant: “U hebt ons erg ontgoocheld”

De uittredende burgemeester Dirk Sioen is nu eerste schepen en gaf tijdens een interview in HLN aan dat hij twee dagen per week in het gemeentehuis aanwezig zal zijn. Descheemaeker ziet het anders. “Met CD&V, Open VLD en onafhankelijken (waaruit het kartel #Team8980 bestaat, red) en met de ongebruikelijke situatie dat een afgetreden burgemeester hier nog dagelijks op het gemeentehuis ronddwaalt en er een eigen gesprekslokaal versiert en bestiert, lijkt het hier meer en meer op een soortement lokale Vivaldi-coalitie”, aldus Koen Descheemaeker tot de nieuwe burgemeester. “Het zal voor u een lastige oefening worden om met al die uiteenlopende partners in een liefdevolle relatie te kunnen omgaan.”

“Daarom hebben we een geschenkje voor u: een boekje dat in deze omstandigheden wellicht nog van pas kan komen: Duurzame liefde, met als ondertitel: ‘Hoe groeien in een partnerrelatie’. Een langdurige relatie onderhouden is geen eenvoudige opgave, zeker niet in een politieke omgeving. De auteur van het boek reikt tal van concrete vaardigheden aan om de relatie in een werkomgeving te bestendigen en te verbeteren. Geen handboek, maar, een echt werkboek.”

De fractieleider van N-VA bracht naar de gemeenteraad onze krant van vorige week vrijdag mee. Daarin verscheen een uitgebreid interview - dat eerder online stond - met de kersverse burgemeester. Descheemaeker citeerde er meermaals letterlijk uit. “Het moet ons van het hart dat u ons erg ontgoocheld hebt, richtte hij zich tot Vandepitte.

“We hadden gehoopt dat er in interviews te lezen zou zijn dat er een ambitieuze nieuwe wind ging waaien en u zou verklaren dat er een einde zou komen aan de vriendjespolitiek en er meer openheid zou komen. Dat er gestreefd zou worden naar meer eenheid, meer samenwerking.”

“Zelfs ergens gehoopt dat de hand ging uitgestoken worden naar de oppositie. Maar niets van dit alles. Wat lezen we dan wel in de pers? Ik citeer letterlijk “We gaan verder doen zoals we bezig zijn.” Nochtans weet elke burger die de politiek een beetje volgt dat het op de manier waarop jullie al vier jaar bezig echt niet verder kan. Ik ga niet in detail gaan, maar het aantal keren dat hier in de gemeenteraad punten opnieuw van de agenda gehaald moesten worden, spreekt boekdelen.”

Burgemeester Vandepitte reageerde heel kort. “Ik onthoud één zin uit uw speech en dat is dat we hier met 23 mensen zitten om samen te werken voor de gemeente”, klonk het.

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar begon op een heel andere toon met voor de nieuwe burgemeester eerst gelukwensen van fractieleider Frans Deleu (#Team8980) en fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) die een applaus vroeg voor de nieuwe burgemeester en de nieuwe eerste schepen Dirk Sioen.

Op het einde van de gemeenteraad die duurde van 20 uur tot 22.40 uur nodigde Ingrid Vandepitte iedereen uit om iets te gaan drinken in café Spoortlijn 64.

