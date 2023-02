Fietser (17) gewond naar ziekenhuis na aanrijding in Zonnebeke

Woning onbewoon­baar na nachtelij­ke brand in badkamer in Rumbeke, bewoners kunnen ontkomen

In de buurt van het Sterrebos in Rumbeke (Roeselare) is zaterdagnacht de gelijkvloerse verdieping van een rijwoning vernield door een brand. De bewoners, een koppel met hun dochter, konden ontkomen.