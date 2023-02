Felle discussie over 500 euro meer steun voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Koperensem­ble De Brasserie sluit muzikale donderda­gen tegen de oorlog af: “Vaak hartverwar­men­de momenten”

Zo’n veertig donderdagen na elkaar speelde een muzikant, een groep of een koor aan de Grote Markt in Ieper voor vrede in Oekraïne. Het was een klein muzikaal verzet tegen de oorlog. Het koperensemble De Brasserie sloot de reeks af.