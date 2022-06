Fel protest tegen mogelijke komst van een ambachtelijke zone, bewoners komen dinsdagavond op straat: “Luide neen tegen dit ongeoorloofd plan”

zonnebeke BELOOFD IS BELOOFD. 't Bondgenoot­je, sporthal De Heksenke­tel en gemeente­lij­ke basis­school Geluveld allemaal voor de volgende legisla­tuur

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Zonnebeke, een gemeente waar burgemeester Dirk Sioen met het nieuw kartel #Team 8980 de meerderheid haalde. De oppositie is er heel alert en maakt het het schepencollege vaak heel lastig

