Er komt trajectcontrole in de doortocht van Beselare: “Tellingen komen daar uit op ongeveer 16.000 voertuigen per dag”

BeselareIn de doortocht van Beselare komt er over een afstand van zo’n 1,4 kilometer in de Wervik- en Beselarestraat trajectcontrole. Op deze drukke gewestweg (N303) is de maximum toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur. “Er zal worden gesanctioneerd vanaf 56 kilometer per uur”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980). De trajectcontrole komt tussen het kruispunt van de Beselarestraat en de Markizaatstraat en de kledingzaak FortyFour in de Wervikstraat. De flitspaal in de Wervikstraat verdwijnt.

“De Wervikstraat en Beselarestraat in Beselare is op onze gemeente de drukste verkeersas”, zegt de bevoegde schepen. “Tellingen komen daar uit op ongeveer 16.000 voertuigen per dag. Op piekmomenten zelfs tot 20.000. Er is op de doortocht in Beselare ook veel verkeer dat naar Roeselare moet. Uit metingen blijkt dat de snelheid tussen 20 en 6 uur te hoog ligt.”

“Als lokaal bestuur betalen we de installatie van de trajectcontrole. De boetes voor snelheden tussen 56 en 70 kilometer per uur komen terecht in de gemeentekas. De laagste boete is 53 euro, de hoogste 163 euro. Vanaf 71 kilometer per uur wordt het politioneel opgevolgd.”

In de doortocht van Beselare komen ook veel Fransen voorbij. Het gaat in dat geval om woon-werkverkeer. Fractieleider Luk Hoflack (InSamenSpraak) wijst op de overlast die de Franse chauffeurs vaak veroorzaken. “Tijdens het wisselen van ploegen rijden ze met zes of zeven achter elkaar te snel door Beselare”, zegt Luk. “Ik vraag me af of ze gaan betalen voor snelheidscontroles tijdens de trajectcontrole.”

“Het telt ook voor Fransen en Nederlanders”, reageert de bevoegde schepen. “Fransen krijgen dus ook een boete in hun brievenbus. Reageren ze niet, dan volgt een aanmaning. Komt het niet tot een betaling, dan stellen we een deurwaarder aan.”

“Fransen die worden beboet vanaf 71 kilometer per uur en niet betalen lopen het risico om tijdens een politiecontrole te worden gewezen op een nog te betalen boete”, aldus Luk Hoflack. “In dat geval gaan ze moeten direct betalen want anders mogen ze hun auto laten staan. Voor overtredingen tussen 56 en 70 kilometer per uur geldt dat niet.”

Hoflack vreest ook dat nogal wat inwoners van Beselare tegen de lamp gaan lopen. “Om te waarschuwen op de maximum toegelaten snelheid vijftig kilometer per uur pleiten we alvast voor het plaatsen van heel grote borden”, aldus Hoflack.

“We gaan sowieso werk maken van een communicatiecampagne”, zegt Koen Meersseman. “Bedoeling is om met de trajectcontrole te starten tegen september, tegen dus het volgend schooljaar.”

