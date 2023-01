Emmy opent nieuw kinderdagverblijf Tierlantijn: “Onze job wordt soms ondergewaardeerd. ‘Iedereen kan een pamper verversen of op kindjes passen’, denkt men dan”

PassendaleEmmy Ameel opende maandag in de Statiestraat in Passendale haar nieuw kinderdagverblijf Tierlantijn. Er is plaats voor maximum achttien kinderen van nul tot drie jaar. “Zorg aanbieden op maat en vers koken, vind ik heel belangrijk”, zegt Emmy. “We willen het hier ook zo huiselijk mogelijk houden.”

Emmy studeerde Sociaal Werk aan de hogeschool Vives in Kortrijk. Ze is afkomstig uit Jonkershove en woont in Ieper. “Ik heb een vijftal jaar gewerkt in de kindercrèche Pamperke in Beernem”, vertelt ze. “Ik heb altijd mijn eigen ding willen doen en ging daarom op zoek naar een pand in de regio Ieper. Het is niet gemakkelijk om een locatie te vinden die voldoet aan de normen van Kind en Gezin.”

De keuze viel uiteindelijk op het pand waar vroeger kinderdagverblijf Calimero gevestigd was. Dat werd na klachten geschorst in september vorig jaar, nadien ging het niet meer opnieuw open. “Ik nam contact op met de huisbaas om het pand te huren”, zegt Emmy. “Toen het hier sloot zaten verschillende ouders met de handen in het haar. Gelukkig is een aantal van hen intussen teruggekeerd.”

Calimero was alvast geen alleenstaand geval. Heel wat kinderdagverblijven in Vlaanderen moesten de afgelopen maanden na klachten en inspecties de deuren sluiten. Zo sloot er onlangs ook een crèche in Vlamertinge. Het is dan ook niet zo eenvoudig om zomaar met een crèche te starten. “Ik heb eerst een aantal gesprekken gehad bij Kind en Gezin in Gent”, zegt Emmy. “Het begint allemaal met een oriëntatiegesprek. Ergens is dat logisch, want het is belangrijk dat Kind en Gezin regelmatig controles uitvoert om de kwaliteit van de kinderdagverblijven te garanderen. Nochtans merk ik dat onze job soms ondergewaardeerd wordt. ‘Iedereen kan een pamper verversen of op kinderen passen’, denkt men dan.”

Tot drie jaar

“Uiteindelijk kreeg ik dan enkele dagen voor Kerstmis mijn vergunning. In ons kinderdagverblijf hebben we kinderen uit de ruime regio Ieper. Er klopten hier ook ouders aan die niet tevreden waren over het kinderdagverblijf waar hun baby of peuter op dat moment zat. Zo zijn we gestart met negen kindjes, maar vanaf februari komen er extra kinderen bij. We hebben zelfs al inschrijvingen voor begin volgend jaar. Ik verwacht alvast dat we tegen april volzet zullen zijn. Zo is er plek voor maximum achttien kindjes, van nul tot drie jaar. De kinderen kunnen dus bij ons terecht tot ze naar de peuterklas gaan.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Emmy Ameel opende maandag haar kinderdagverblijf Tierlantijn. Ze huurt dit pand. © Maxime Petit

Op zoek naar medewerkers kwam Emmy uit bij Heidi Janssens uit Ieper en Tessa Vanfleteren uit Wevelgem. “Allebei deden ze ervaring op in een kindercrèche”, zegt de zaakvoerster. “We zijn hier telkens met drie en dat vind ik belangrijk. In principe moeten we maar met twee begeleiders zijn per achttien kinderen, maar dat wil ik niet. Met twee in plaats van drie ligt de werkdruk hoger. Verder werken we met een vaste prijs en zijn onze tarieven dus niet gerelateerd aan het inkomen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Emmy Ameel opende maandag haar kinderdagverblijf Tierlantijn. © Maxime Petit

Een van de troeven van het kinderdagverblijf Tierlantijn is de ruime tuin. “Daarin gaan we met de kindjes heel veel kunnen ontdekken”, zegt Emmy. “Zo gaan we pompoenen kweken om er soep van te maken. We laten de kinderen helpen met de dagelijkse dingen. De keuze voor de naam? Tierlantijn klinkt leuk en is speels, wat perfect past bij het leuke nestje dat we van het kinderdagverblijf willen maken.”

Meer info op 0499/13.28.51.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.