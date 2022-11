Denk mee na over klimaatplan van Zonnebeke in OC ‘t Zonnerad

Roeselare The Skin Company breidt na amper negen maanden al drastisch uit: “Voortaan drie etages exclusieve beauty”

Het gaat als een trein voor Cédric Decaestecker en Lindsay Van der Veken. Hoewel ze pas in maart in Roeselare hun beauty experience store The Skin Company openden, palmen ze nu al twee extra verdiepingen in. Daarbij hebben ze ook hun eigen skin clinic. “Daar ontwikkelen we serums en crèmes op basis van ieders DNA”, licht Cédric een tipje van de sluier.

29 november