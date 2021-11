‘Den otto’ uit Eigen Kweek is terug thuis in de Westhoek: “Ik wil er zoveel mogelijk rally’s mee rijden”

Kortrijk/Ieper INTERVIEW. Kinderpsy­cho­lo­ge Stephanie (36) en leraar Johan (47): “Betuttel tieners niet te veel, zo leren ze het ook zelf oplossen”

13 jaar was Stephanie Coorevits uit Kortrijk, toen ze in het College in Ieper tijdens het schooljaar 1997-1998 geschiedenis kreeg van Johan Feys, in het tweede secundair. De Ieperling, hij speelt in straattheater Kartje Kilo, liet een onvergetelijke indruk na. “Hij maakte vaak toneeltjes van zijn lessen en had zo onze aandacht beet”, zegt de kinderpsychologe en columniste. “Leerlingen boeien is een passie”, glimlacht Johan. Een gesprek over zorg dragen, zonder aan overbehandeling te doen. Want tieners moeten ook gewoon nog pubers kunnen zijn.

22 november