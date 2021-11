‘Den otto’ uit Eigen Kweek is opnieuw thuis in de Westhoek: “Ik wil er zoveel mogelijk rally’s mee rijden”

‘Den otto’ van Frank Welvaert uit de tv-serie Eigen Kweek is gebouwd door Nikolaas Seys uit Sint-Juliaan bij Langemark-Poelkapelle. Seys is de uitbater van een autosportzaak en hij verkocht de opvallende Opel Kadett C via aan veilingsite aan iemand uit Limburg. De wagen is nu echter terug waar hij hoort, namelijk in de Westhoek. “Toevallig merkte ik dat de auto opnieuw te koop stond ergens tegen de Duitse grens”, zegt Mathias Ver Ecke (27), de zaakvoerder van restaurant ’t Nonnebos in Zonnebeke. Mathias is een rallyfan en wou ‘den otto’ absoluut kopen. “Het is een iconisch voertuig waarmee ik perfect wat publiciteit voor mijn restaurant kan maken”, aldus de twintiger.