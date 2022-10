Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Staden Oppositie vraagt dat Vander­jeugd bevoegdhe­den afstaat, burgemees­ter weigert: “Dat zou schuld bekennen zijn en ik sta recht in mijn schoenen”

De gemeenteraad van Staden boog zit donderdag over het rapport van Audit Vlaanderen over de vastgoedtransacties van burgemeester Vanderjeugd. Oppositiepartij CD&V eist dat de burgemeester z’n vastgoedgerelateerde bevoegdheden (Wonen, Vergunningen en Patrimonium) inlevert, maar dat is Vanderjeugd niet van plan. “Dat zou toegeven zijn dat ik fouten heb gemaakt. En ik sta recht in mijn schoenen. Had ik dan ter wille van de perceptie moeten nalaten om vastgoed te kopen?”

