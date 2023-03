Cath Luyten lokt toeristen naar ‘stille’ Westhoek als kersvers ambassadrice: “Kom onthaasten in het groen”

Van een ‘weekendje volkscafé’ tot een bezoek aan brouwerij St. Bernardus: provinciebedrijf Westtoer is klaar om toeristen weer volop naar de Westhoek te lokken en haalt daarvoor alles uit de kast. Toerisme Westhoek schakelt Cath Luyten in als nieuwe ambassadrice, die meteen het nieuwe logeerconcept in de verf mag zetten. “Hier in het groen mag het een versnelling lager.”

Ze geniet nog na van The Masked Singer, maar Cath Luyten zit ondertussen niet stil: de presentatrice wordt het komende anderhalf jaar de nieuwe ambassadrice voor Toerisme Westhoek. In die rol zal ze onder meer het nieuwe logeerconcept Westhoek unPlugged lanceren. Daarmee volgt Luyten Maaike Cafmeyer op als ambassadrice. “Het klikte meteen met Cath”, zegt Valérie Heyman, regiomanager Westtoer. “Westhoek unPlugged sluit nauw aan bij haar levensvisie en kon direct op veel enthousiasme rekenen. Concreet omvat het project vijftien toeristische plekjes waar men tijdens een verblijf kan ‘vertragen en verstillen’ in de rust van de groene Westhoek.”

“Logiesaanbieders die mee instapten in het project bieden activiteiten aan die het onthaasten bevorderen: mindfull wandelen, yoga, pottenbakken, stiltepaden, enzovoort”, vervolgt Valérie.

Herdenkingstoerisme

En er zijn uiteraard nog veel meer plannen. Extra inspanningen voor het Britse herdenkingstoerisme bijvoorbeeld, dat na corona een terugval kende en zich nu voorzichtig herstelt. Half maart zullen een 50-tal Britse touroperators alvast een bezoek brengen aan de regio. In het kader van het Brexit Adjustment Project ‘Flanders Fields Tourism Revival’ staan bovendien een hele reeks promotionele acties op stapel voor de Britse markt. Maar ook de andere buren worden niet vergeten bij het herdenkingstoerisme: in Nederland is eveneens extra communicatie voorzien rond het thema.

Landscapes, Feel Flanders Fields

‘Landscapes, Feel Flanders Fields’ is het nieuwe thema voor het herdenkingstoerisme in 2023-2024. Het initiatief komt van Toerisme Vlaanderen en Westtoer, in samenwerking met publieke en private partners. Landscapes wil de sporen van WO I in het Westhoek-landschap ontsluiten en het herdenkingstoerisme een nieuwe impuls geven. Het programma start op 29 april en loopt tot augustus 2024.

En Westtoer heeft nog meer in petto: de expositie ‘For Evermore’ in het In Flanders Fields Museum in Ieper, bijvoorbeeld. Daar vallen verhalen achter de begraafplaatsen te ontdekken. De intense verhalen worden ook verteld op 22 begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission. Het Hooge Crater Museum op de Meenseweg in Zillebeke creëert met The Front Eye daarnaast een nieuw uitkijkpunt over The Ypres Salient en ook Museum Aan De IJzer brengt het WO I-landschap aan de IJzer terug met ‘Sporen in het Landschap’. “Ook fietsroutes, wandeltrajecten en concerten laten een breed publiek kennismaken met de verhalen van de landschappen. De klaroenspelers van de Last Post zoeken op vier momenten het landschap van de Westhoek op voor muzikale evocaties”, zegt projectmanager Eline Adam.

In het project Horizon 2025 wordt vanaf eind deze maand dan weer op het dak van Muziekcentrum Dranouter een uitkijkplatform geplaatst. “Het wordt een klankpanorama met zicht op de festivalweide”, zegt Eline Adam.

Daarnaast vindt het ‘Weekend van het volkscafé’ plaats op 22 en 23 april. 80 authentieke cafés zetten daarbij hun deuren open voor het brede publiek en organiseren tal van activiteiten.

Ook leuk: brouwerij St.Bernardus in Watou opent in juni een nieuwe audiovisuele beleving over het verhaal van de brouwerij. En in kader van het thema ‘van de bergen tot de zee’ presenteert de Westhoek zeven nieuwe fiets- en wandelroutes. Alvast activiteiten genoeg om uw vrije dagen te vullen, lijkt ons.

Alle info op www.toerismewesthoek.be.

