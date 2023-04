Buitenspeeldag met opnieuw veel springkastelen

Dominiek Dendooven mag zich voortaan Officier in de Orde van Leopold noemen: bekroond voor zijn werk rond de Indiase soldaten tijdens WO I

Tijdens een reis naar Indië werd Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker van het IFFM, ontvangen op de Belgische ambassade in New Delhi. Daar kreeg hij uit handen van de Belgische ambassadeur Didier Vanderhasselt de titel van Officier in de Orde van Leopold.