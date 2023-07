Buien met regen, maar soms ook zon in Zonnebeke vandaag

KOERS knuffelt Tourhelden met pop-up expo

De Ronde van Frankrijk werd afgelopen weekend op gang geschoten en dat is ook voelbaar in KOERS. Museum van de Wielersport. Het Roeselaarse museum greep de laatste Tour van wielericoon Peter Sagan aan om een nieuwe pop-up expo op te bouwen. Ze gingen hiervoor in zee met de Limburgse verzamelaarster en wielerfan Patricia Vanaken. Het museum mocht voor de pop-up putten uit de door Patricia gekoesterde wielertruien en -memorabilia over de Ronde van Frankrijk en toont nu tot eind juli onder meer leiderstruien van Sagan maar ook truien van andere wielerhelden zoals Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Egan Bernal en Marcel Kittel. Ook de Belgen Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Tim Wellens en Wout van Aert zijn present. Als extraatje zijn er verschillende mascotteknuffels die menig renner op het podium in ontvangst mocht nemen. De pop-up expo kan je bezoeken tijdens de openingsuren van het museum. De toegang is vervat in het museumticket. Meer op www.koersmuseum.be.