Broer en zus brengen eerste kinderboek Toveresje Mia uit: “We willen er een reeks van maken met alle tien heksen, tot Mia twaalf is”

In het eerste boek staan er twee verhalen. “Toveresje Mia wordt in ieder verhaaltje een jaar ouder en is er in ons heksendorp Beselare - uitgezonderd tijdens corona - ook om de twee jaar op de laatste zondag van juli Heksenstoet”, zegt Koen. “Mia ontmoet naast de heksen ook de kat Mientje, pony’s en een echte uil. Ze worden allemaal afgebeeld op de cover van het boek. Mia is een vrolijke en ondernemende kleuter die bijzondere avonturen beleeft met de heksen van Beselare.”

Het eerste boek is er in een beperkte oplage van 250 exemplaren. Het telt 44 pagina’s en 24 tekeningen die door Delfien Meersseman (36) zijn geïllustreerd. Broer Koen (37) zorgde voor de teksten.

Toveresje Mia en de betoverde bezem is het eerste verhaal in deze reeks. Mia is drie en ze wil dolgraag een bezemdanseresje zijn van opperheks Sefa Bubbels. In dat verhaal duikt ook de uil op die tijdens de Hekensenstoet te zien is. In Toveresje Mia en de zieke pony maakt Mia kennis met heks Calle Bletters. Bij onze buren in de Steenmolenlaan lopen er twee pony’s rond. Om het simpel te maken noemen we ze in het boek Schimmeltje en Bruintje. (lacht)

Koen Meersseman (#Team8980) is in Zonnebeke schepen en onder meer bevoegd voor Financiën, Jeugd en Mobiliteit. Delfien werkt voor KBC in Kortrijk en begeleidt er kmo’s. Delfien is nieuw in het ‘team regie’ van de Heksenstoet. “Een kinderboek over de heksen van Beselare had ik al altijd willen brengen want naar kinderen toe is er over die legendes heel weinig te vinden”, zegt Koen. “Tijdens de zomervakantie groeide het idee. Mijn dochtertje danst en zingt graag. In het boek groeit ze van drie naar twaalf jaar. Het is een reeks, de bedoeling is om vijf kinderboeken uit te brengen. Uiteraard afhankelijk van hoe vlot het eerste exemplaar verkoopt. Het is de bedoeling tegen de volgende heksenstoet komend jaar het tweede deel uit te brengen.”

Kinderen deden test

Het eerste kinderboek kwam er niet zomaar. “Ik vroeg advies aan een expert om te weten of het goed geschreven is en het een goed verhaal is”, zegt Koen. “Ik wilde ook weten of het leesbaar is voor een kind en mama. Ik deed als test ook beroep op een groep van 25 kinderen van twee tot twaalf jaar. Toveresje Mia is om zelf te lezen voor kinderen van het vierde en vijfde leerjaar en om voor te lezen aan kinderen van het eerste leerjaar.”

Sefa Bubbels en Calle Bletters zijn dus de heksen die het eerst aan bod komen. Wie waren ze, wat deden ze..? We zochten het op. De ware naam van Calle Bletters was Katrien Belettere, dochter van smid Pieter uit de ‘betoverde smesse’ in de Wervikstraat. Calle leerde haar kunsten uit een groot toverboek. Ze kon de paarden schuw en koppig maken, zodat die weigerden te werken, tot wanneer ze belezen werden

Jozefa ‘Sefa’ Bubbels is DE HEKS der heksen in Beselare. In de eerste stoet trok ze alleen op als ‘ferme klosse’, breedgeschouderd, ‘streus’ en sterk als een eikenboom. Achter haar rug noemde men haar ‘de Reuzenheks’.

Zaterdag op Kerstmagie

Toveresje Mia is gedrukt bij de uitgeverij New Energy in Nederland. Ze deden ook de vormgeving. Het kinderboek is zaterdag te koop tijdens Kerstmagie in en rond GC De Leege Platse en ook in bibliotheek De Letterschuur in Zonnebeke, kledingzaak FortyFour in de Wervikstraat in Beselare, krantenwinkel ’t Wienkeltje in de Nieuwstraat in Beselare, het Dorpspunt in het gewezen gemeentehuis van Zandvoorde en via de website van de Heksenstoet.

“We ondersteunen volledig het initiatief van Koen en Delfien”, zegt voorzitter Charles Bayart van de vzw Heksenstoet. “De Heksenstoet is erkend als immaterieel erfgoed en dat kinderboek past perfect in dat thema. Ik herinner me dat de vrije basisschool ooit een kinderboek uitgaf.”

Bestellen kan ook door overschrijving van 20 euro op BE 96 9731 6603 2005 of via toveresjemia@gmail.com. Bij opsturen kost het 25 euro.

Delfien verkoopt zaterdag op Kestmagie ook wenskaarten met alle tien heksen op.

