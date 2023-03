Brandweer snelt naar Nonnebossen na euvel aan houtkachel

Infosessie over slaap en slaappro­ble­men bij jonge kinderen

Een baby of peuter die goed slaapt, is een droom voor veel ouders. Daarom organiseert Huis van het Kind Roeselare een infoavond over het belang van slaaprituelen, maar ook wat er allemaal kan mislopen en hoe je als ouder kan bijsturen. Dr. Julie Vanderlinden komt spreken over haar ervaringen als slaaptherapeut, waarbij ze onder andere werkt met jonge kinderen en hun ouders om slaapproblemen aan te pakken. De infosessie vindt plaats op maandag 20 maart om 19.30 uur in het Welzijnshuis langs de Gasthuisstraat 10. Inschrijven kan via 051/80.59.00 of via https://huisvanhetkindroeselare.be/slaapzacht.