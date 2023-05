Dienst Toerisme is op zoek naar koersbidons

De Dienst Toerisme van de gemeente Zonnebeke is op zoek naar koersbidons in goede staat. “Wie er thuis heeft liggen en ze niet meer gebruikt, is bij ons aan de balie welkom”, klinkt het. “Waarvoor we zijn gebruiken houden we liever nog even voor even onszelf.”.