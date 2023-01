Boete van 4.000 euro voor koppel dat “PMD-zakken niet kent”

Wervik Vogelgriep vastge­steld in pluimveebe­drijf in Wervik

Er is vogelgriep vastgesteld in een pluimveebedrijf langs de Doornkapellestraat in Wervik. Het FAVV was vrijdag bezig met al het aanwezige pluimvee te ruimen. Er is een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld.

20 januari