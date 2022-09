Bezieler Johan Vandewalle huldigt herdenkingstuin Brothers in Arms officieel in: “Na 16 jaar is de cirkel rond”

Zonnebeke Berm langs A19 in Zonnebeke vat vuur door droogte

Langs de A19 in Zonnebeke is richting Ieper de rechterberm over een afstand van zo’n twee- tot driehonderd meter in brand gevlogen. Even dreigde uitbreiding naar het Polygoonbos in de buurt maar dat kon vermeden worden.

1 september