Muziekeve­ne­ment Streekge­not verhuist naar Ieperse deelgemeen­ten: “Voor jonge bands kan dit opstap zijn naar groter podium”

In Elverdinge staat nu zondag 23 juli de start op het programma van Streekgenot ’23, een muzikaal evenement met talent uit de streek. Het gebeuren vindt dit jaar niet plaats in de stad, maar trekt naar 3 deelgemeenten: Elverdinge, Boezinge en Vlamertinge. ““Het is de bedoeling om de dag in te vullen met heel wat animatie en leuke optredens.”