Gezin van Dries (34) ontsnapt aan erger vlakbij Gardameer: “Die glasscherf op het hoofdkus­sen van Mateo… gelukkig lag hij niet in z’n bedje”

Hallucinant. Een ander woord kunnen Dries en Aldijana uit Ieper niet bedenken over wat hen maandagavond laat op vakantie in Italië overkwam. “Net toen we dachten dat het ergste onweer voorbij was, barstte de hel los. Hagel zo groot als tennisballen, we hoorden tientallen autoruiten sneuvelen. Ook die van onze auto, de schade is enorm. En toch mogen we, dankzij toeval, nog van geluk spreken…”