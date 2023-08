IN BEELD. Zorgcen­trum Kerckstede viert unieke verjaardag van Nadia Deruyter (70), die lijdt aan syndroom van Down

Groot feest in het centrum voor personen met een beperking Kerckstede in Oostnieuwkerke, waar de zeventigste verjaardag van Nadia Deruyter gevierd werd. Een heel bijzondere verjaardag, want het is de eerste keer dat een bewoner met het syndroom van Down die hoge leeftijd haalt in het centrum.