Bestuurster (49) komt in weide terecht naast de rijbaan

House of 27: Op adem komen in het centrum van Lendelede

Lendelede is sowieso al een gezellig dorp met weinig allures en veel vriendelijke mensen, maar bij het vrij nieuwe House of 27 is het zowaar nog net iets aangenamer vertoeven. Het restaurant van Kristel Vanhooren en Isabelle Moerman verwijst naar de illustere club van muzieksterren die op 27-jarige leeftijd gestorven zijn. Zowel in het interieur als op de menukaart is dat zichtbaar, maar ook het terras is deze zomer een aanrader, een oord van rust in het centrum.

19 augustus