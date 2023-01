Bestelwagen knalt achteraan op auto langs A19: speelde overstekende hond een rol?

Rond 19.30 uur reed een bestelwagen van een Waregemse firma op de rechterrijstrook in Zonnebeke achteraan in op een Volkswagen Golf. Van de automobilist in de VW Golf was geen spoor meer toen brandweer en politie arriveerden. Een zoektocht in de berm leverde ook niets meer op. De dame achter het stuur van de bestelwagen gaf toe dat ze achteraan op de auto inreed maar waarom de auto snelheid had geminderd of in de remmen ging, bleef onduidelijk. Mogelijk speelde de hond daar een rol bij toen het dier de snelweg overstak en gegrepen werd. Het baasje van het dier kon niet meteen opgespoord worden omdat de hond niet gechipt was.