Berm langs A19 in Zonnebeke vat vuur door droogte

De eerste melding bij de hulpdiensten liep rond 15.15 uur bij de hulpdiensten binnen. Langs de snelweg richting Ieper vatte het kurkdroge gras aan de rechterkant van de rijweg vuur. Het verspreidde zich letterlijk als een lopend vuurtje en dreigde zelfs even over te slaan naar het Polygoonbos in de buurt. Dat kon door de brandweerzone Westhoek vermeden worden. De rook zorgde voor wat hinder voor het verkeer op de snelweg. De politie sloot de rechterrijstrook richting Ieper af, onder meer om de brandweer vlot haar werk te kunnen laten doen. “Het gras staat kurkdroog. Het kleinste vonkje is voldoende om brand te doen ontstaan”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. “Pas dus op en gooi alleszins geen sigarettenpeuken of ander afval in de berm.” In de Ieperse regio braken donderdag al drie berm- of grasbranden uit. Maandagavond vatte ook al een stukje middenberm langs de A19 in Zonnebeke vuur.