Begrafenisondernemer vraagt excuses van burgemeester na kwade telefoon: “In twintig jaar nog nooit meegemaakt, ik werd afgesnauwd”

ZONNEBEKE Geen columbaria meer op de begraaf­plaats, vier urnen tijdelijk zomaar in de grond gestopt, “een regelrech­te schande en onmense­lijk, het is compleet onaanvaard­baar”

11 januari Op de begraafplaats in Zonnebeke zijn er momenteel onvoldoende columbaria en is de urne van vier inwoners momenteel noodgedwongen tijdelijk zomaar in de grond gestopt. De families zijn hierover niet te spreken. Begrafenisondernemer Dennis Derveaux uit Zonnebeke wijst het gemeentebestuur met de vinger. “Ze zijn via mij al een jaar op de hoogte dat we zonder columbaria zouden vallen maar blijkbaar is er geen geld voor een nieuwe bestelling”, klinkt het. “De families zijn natuurlijk teleurgesteld. De gemeente stelde me voor de families te doen kiezen voor het urnenveld wat verderop maar dat is niet zo persoonlijk als de bijzetting in een columbarium.”