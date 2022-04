Bart De Wever donderdagavond in Zonnerad

Zuid-West-Vlaanderen Van een technisch circuit tot digitale zoektocht: 7 leerrijke uitstappen in het zuiden van West-Vlaanderen tijdens Erfgoeddag

Op 24 april kan je kennismaken met het Vlaamse erfgoed aan de hand van tentoonstellingen, workshops en demonstraties. Het thema van deze editie is ‘Erfgoeddag maakt school’ waarbij je alles leert over het schoolleven van vroeger. Maar er vallen ook heel wat andere dingen te beleven. Wij gingen op zoek naar leuke activiteiten in het zuiden van West-Vlaanderen

21 april