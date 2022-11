Auto strandt op z’n dak tegen balustrade van nieuwbouwappartement

Lauwe Ouders gaan voorlezen tijdens de voorlees­week in basis­school GO! Ter Molen

Ook in basisschool GO! Ter Molen in Lauwe laten ze de voorleesweek niet zomaar voorbijgaan. Enkele ouders of grootouders en de juffen zullen een stukje komen voorlezen. “Elke dag besteden we een kwartier aan lezen of voorlezen”, klinkt het bij de school.

20 november