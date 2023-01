Asbestdokter blijkt "asbestcowboy": asbestverwijderaar riskeert 12 maanden cel omdat hij regels niet naleefde

Zonnebeke/Roeselare/NinoveHij deed zich op bouwbeurzen voor als een asbestdokter, maar hield zich volgens het arbeidsauditoraat helemaal niet aan de regels bij het verwijderen van asbest. B.D. (34) uit Zonnebeke zou mensen zelfs hebben laten geloven dat er asbest in hun woning zat, terwijl dat helemaal niet het geval was. “De asbestcowboy”, zoals hij werd genoemd, riskeert 12 maanden cel.

Het was een man uit Ninove die eind 2017 het zaakje niet vertrouwde. Asbestverwijderaar B.D. (34) uit Zonnebeke was aan het werk in z'n woning, maar overal bleken witte sporen te liggen. De Oost-Vlaming besloot zelf stalen te nemen en die bevestigden z’n vermoeden. Liefst 10 van de 12 veegmonsters bleken gecontamineerd te zijn met asbest. De man riep meteen de politie ter plaatse en het arbeidsauditoraat stelde een onderzoek in. En dat onderzoek zou ontluisterende praktijken aan het licht brengen.

“Asbestcowboy”

Volgens arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere deed B.D. zich overal voor als asbestdokter. “Hij had een mooie website en stond zelfs op bouwbeurzen”, vertelde hij. “Daarbij verkleedde de beklaagde zich als dokter en huurde hij een ‘verpleegster’ in om reclame te maken.” B.D. stelde zich bij klanten voor als een erkende onderneming voor asbestverwijdering, maar was dat in werkelijkheid niet. “Eigenlijk was hij een asbestcowboy”, sneerde de arbeidsauditeur. “De beklaagde hield zich helemaal niet aan de regels bij het verwijderen van asbest. En op plaatsen waar geen asbest was, hield hij klanten soms voor dat dat wél het geval was. Alleen maar om hen zwaar te doen betalen voor asbestverwijdering.”

Het arbeidsauditeur vervolgde B.D. niet enkel voor de asbestinbreuken, maar ook voor oplichting en het toebrengen van onopzettelijke slagen. De man hangt 12 maanden cel en 12.000 euro boete boven het hoofd. Ook een 53-jarige Roeselarenaar stond terecht. K.V. zou B.D. geholpen hebben in z’n zaak en riskeert daarvoor 6 maanden cel. Hij vroeg echter over de ganse lijn de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft nooit gewerkt bij B.D.”, pleitte z’n advocate. “Hij heeft hoogstens eens wat raad en advies gegeven, maar meer niet. De andere beklaagde is een grote oplichter.” De zaak van B.D. is intussen failliet. De man liet zich vertegenwoordigen door een advocaat, maar die kwam zelf niet naar het proces. Vonnis op 15 februari.

