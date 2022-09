Agentschap Opgroeien schorst kinderopvang Calimero in Passendale na klachten: “Gelukkig kunnen veel grootouders inspringen”

PassendaleHet agentschap Opgroeien heeft een kinderopvang in Passendale tijdelijk geschorst na enkele klachten. Die zullen ze nu verder onderzoeken. Dat heeft het agentschap Opgroeien bevestigd. Het gaat om Calimero in het begin van de drukke Statiestraat, een opvang met maximaal 25 plaatsen. Voor de betrokken ouders wordt een oplossing gezocht. De crèche staat al een tijdlang over te nemen.

Volledig scherm kindercreche Calimero in het begin van de Statiestraat in Passendale © DBEW

Lees meer over de wantoestanden in onze kinderopvangcentra in ons dossier.

De ouders kregen woensdagavond te horen dat de crèche vanaf donderdag zou sluiten. Donderdagavond werden de ouders en de gemeente op de hoogte gebracht dat het agentschap Opgroeien de kinderopvang tijdelijk stopgezet heeft na enkele klachten. Wat de specifieke inhoud van die klachten is, is niet bekend.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm directeur-generaal Katrien Verhegge van het Agentschap Opgroeien © BELGA

“Het klopt dat we het initiatief bij dringende noodzakelijkheid hebben geschorst na klachten. Het gaat om een tijdelijke maatregel. We onderzoeken nu of en onder welke voorwaarden het initiatief opnieuw kan openen”, legt Nele Wouters, woordvoerster bij Opgroeien, uit. De schorsing loopt in principe tot 6 januari, maar het agentschap wil de klachten snel onderzoeken. Volgens Wouters wordt er nu met het lokale bestuur gekeken naar een oplossing voor de betrokken ouders en kinderen.

Vriendelijke vrouw

In de buurt reageert men verontwaardigd. “De uitbaatster is een heel vriendelijke vrouw”, zegt een buurvrouw. “Ik hoorde op Radio 2 over de sluiting. Ik ben alvast verbaasd. Het was hier een komen en gaan van ouders. Het kinderdagverblijf draaide alvast goed. Vroeger was dat daar een woning. De eigenaar verhuurde het nu. Ik denk al zo’n anderhalf tot twee jaar.”

Volgens schepen van Kinderopvang, Joachim Jonckheere (#TEAM 8980) is de beslissing gemaakt in belang van de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang. “In die kinderopvang was er plaats voor 25 kinderen. Voor die kinderen en ouders moeten we nu een oplossing zoeken. In totaal hebben we in onze gemeente 175 opvangplaatsen en nu moet plots 15 procent daarvan een nieuwe locatie zoeken. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht, maar gelukkig zijn de grootouders een grote hulp en krijgen we ook lokaal heel wat begrip.”

“Vanaf donderdagavond en uiteraard ook vrijdag kregen we wat telefoons van ouders. We staan in contact met met het Agentschap Groeien om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zij doen dat ook. In het geval van Calimero gaat het om een grote opvang. Elders is quasi geen plaats. Vinden we geen oplossing in onze gemeente, dan eventueel in een ruimere regio. Het kan in elk geval niet in één dag worden opgelost. Sommige ouders zijn verrast over de sluiting en hadden nooit iets opgemerkt.”

Zaakvoerster Tiffany Ciroldi was niet bereikbaar voor een reactie.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.