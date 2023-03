Aaron de allereerste finalist van Freinetschool De Boomhut op de STEM Olympiade in Brussel

In de STEM Olympiade kunnen leerlingen over heel Vlaanderen zich met elkaar meten wat betreft hun kennis over wetenschap en techniek. STEM staat immers voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Naar analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd met hoge visibiliteit.

Aaron zit in het zesde leerjaar van Freinetschool De Boomhut in Sint-Andries Brugge. Heel de klas deed aan de voorrondes mee maar alleen Aaron mocht dus naar de finale in het ministerie van Onderwijs in Brussel. “De finale bestond uit proeven en taken”, zegt pluspapa Joris Vermeulen die praktijkgerichte leerkracht is in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. “Achteraf zag ik de vragen. De zestien vragen waren allemaal multiple choice. Het had niet allemaal te maken met kennis.”