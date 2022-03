660 kilogram zware Britse obus bovengehaald bij graafwerken in Beselare

Woesten Een bierver­haal dat start in Afrika: brouwerij Deca uit Woesten maakt deel uit van ‘De Grote Goesting’

Toerisme Westhoek en Westtoer promoten in het themajaar ‘De Grote Goesting’ heel wat producten uit de regio. Bier is een van de zaken waar aandacht aan wordt geschonken. Dat mag, want in de Westhoek zijn er heel wat fijne bierverhalen te rapen, zoals bij brouwerij Deca in Woesten. “Het familiale karakter vinden we heel belangrijk.”

23 februari