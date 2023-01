23-jarige bestuurder rijdt door voortuin en ramt omheining

Poperinge Westtoren Sint-Bertinus­kerk wordt gerestau­reerd: “Houten torenstruc­tuur kapot door water”

De toren van de Sint-Bertinuskerk in Poperinge staat in de stellingen voor opknapwerken. Dat was nodig, want de houten structuren in de spits zijn al langer aangetast door waterinfiltratie. De balken worden nu hersteld, maar daarvoor moet eerst de beiaard worden gedemonteerd. “Een mooi opwaardering van de kerk, vooral omdat ook binnen het altaar wordt gerestaureerd”, zegt Kristof Papin, die samen met restauratiearchitect Dries Vanhove een boek schreef over de kerk.

