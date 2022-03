Zonhovense honden pakken gouden medaille op prestigieuze flyballwedstrijd in Birmingham

Sinds 2014 trainen enkele tientallen honden en hun baasjes wekelijks hun flyball-technieken in Zonhoven. De estafetterace voor honden is in het Verenigd Koninkrijk immens populair, maar ook in Vlaanderen neemt de aandacht toe. “Ik gok dat we ongeveer 50 tot 60 Belgische teams hebben met telkens zes honden”, legt trainer van de Zonhovense Roadrunners, Dave Maris, uit. “Bij flyball lopen vier honden om de beurt hun parcours langs enkele hordes richting de drukbox waar ze een tennisbal gaan ophalen via een specifieke draaibeweging, net als bij het zwemmen. Eens ze de bal hebben, keren de honden terug via de hordes en staat de volgende al klaar om te vertrekken”, klinkt het. Het parcours lijkt complex en moeilijk, maar wordt door de razendsnelle dieren in minder dan 15 seconden als een goed geoliede machine afgelegd.