Zonhoven zoekt lokale kampioenen van 2022 om in de bloemetjes te zetten

Houthalen-Helchteren Albanees staat op 13 januari terecht voor moordpo­ging op vrouw

De 45-jarige Albanees Besnik P. moet zich op 13 januari in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor de moordpoging op zijn 33-jarige vrouw in Houthalen-Helchteren. Hij takelde haar op 14 augustus 2021 toe met een mes. Bij de vrouw waren door een wetsdokter 60 steekletsels of snijwonden vastgesteld. Als bij wonder overleefde ze de moordpoging.

9 december