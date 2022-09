Zilveren bestek gestolen in Zonhoven

Hasselt WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Hasselt al wakker van de Rode Duivels? “Als stad hebben we nog maar één aanvraag voor een groot scherm binnen”

Op 21 november start het Wereldkampioenschap Voetbal, maar daar lijkt Hasselt zich nauwelijks van bewust. Zo heeft de Stad Hasselt nog maar één aanvraag voor een groot scherm binnen en gaan ook de Hasseltse ondernemers waaronder drankenhandelaar Prik & Tik in Stevoort en traiteur Quetin een kalme periode tegemoet. “Het lijkt wel alsof niemand het gewend is om het WK Voetbal in de winter te vieren.”

