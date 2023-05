WEER. Vanochtend kans op bewolking in Zonhoven

REPORTAGE. In snooker­club Riley Inn, ‘thuishaven’ van Luca Brecel: “Nee, we gaan er niet van verschie­ten als hij nu toch doorgaat”

“Er is nog hoop”, klonk het gisterenavond in snookerclub ‘Riley Inn’ in Genk . Even leek het alsof Luca Brecel al zou stranden in de halve finale in het WK Snooker, maar dat was buiten zijn vaste kliek supporters gerekend. Tientallen fans verzamelden in de snookerclub waar het voor Brecel ooit allemaal begon, om te supporteren voor ‘hun’ Luca. “Die jongen gaat nog heel ver geraken”, vertelt Nunzio Verducci die Luca zag opgroeien tot de man die hij vandaag is. “Is het nu niet, dan wel een andere keer. Geloof mij.” Wij volgden de halve finale bij Brecels tweede thuis in Genk.