WEER. Kans op helder weer vanochtend in Zonhoven

Buur die taxushaag vernielde, moet voorlopig geen 184.000 euro betalen: “We hopen dat de rust nu terugkeert”

Hij plaste tegen de haag en toonde z’n geslachtsdeel aan de bewakingscamera, maar dat een buur ook nog eens opzettelijk een taxushaag vernielde, was voor een koppel uit Heusden-Zolder de druppel. Het echtpaar stapte naar de rechter en met succes: de man is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Of hij ook de geëiste schadevergoeding van 184.000 euro moet betalen, is nog niet zeker. Daarvoor is er een gerechtsdeskundige aangesteld. “Wij hopen in elk geval onze haag te herstellen”, reageert het koppel zelf.